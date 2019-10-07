В России назначен первый штраф из-за курения на балконе

Жителя города Изобильный Ставропольского края оштрафовали за пожар, начавшийся из-за курения на балконе.

В отношении мужчина составлен административный протокол по факту «нарушения требований пожарной безопасности».

По словам официального представителя регионального управления МЧС Олега Дегтярева, виновный должен выплатить штраф в размере 4 тысяч рублей, сообщает РИА «Новости».

Напомним, 1 октября вступило в силу постановление правительства, запрещающее использование открытого огня на балконах и лоджиях квартир.

Новый закон вызвал массу критики в соцсетях. Штраф за нарушение составляет до 3 тыс. руб., в случае если оно привело к пожару — до 5 тыс. руб.

В МЧС пояснили, что новые правила не запрещают курение на балконе, однако курильщикам не надо забывать о своей безопасности и безопасности окружающих.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что первый штраф за курение на балконе грозит жителю Ставрополья.