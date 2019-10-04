Первый штраф за курение на балконе грозит жителю Ставрополья

Первый штраф за курение на балконе могут выписать в Ставропольском крае. На балконе многоэтажного дома из-за неосторожности курильщика произошел пожар.

«Виновному лицу, в связи с вступившими в действие с 1 октября изменениями в Правила противопожарного режима грозит административная ответственность в соответствии с действующим законодательством», — сообщили в Главном управлении МЧС России по Ставропольскому краю.

Инцидент произошел 3 октября в Школьном переулке в городе Изобильном. Огонь охватил 0,5 кв. метров. В результате возгорания никто не пострадал.

Напомним, 1 октября в России вступил в силу запрет на использование открытого огня на балконах и лоджиях многоквартирных домов. В МЧС пояснили, что новые правила не запрещают курение на балконе, однако курильщикам стоит помнить о своей безопасности и безопасности окружающих.