Скандальный «закон о курении на балконах» вступил в силу

С 1 октября вступает в силу постановление правительства, запрещающее использование открытого огня на балконах и лоджиях квартир.

Новый закон вызвал массу критики в соцсетях.

Отметим, что штраф за нарушение составит до 3 тыс. руб., в случае если оно привело к пожару — до 5 тыс. руб.

В МЧС пояснили, что новые правила не запрещают курение на балконе, однако курильщикам не надо забывать о своей безопасности и безопасности окружающих.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что с 1 октября продолжить работу не смогут хостелы, находящиеся на территории жилых домов. В Петербурге под запрет попадут 44 хостела на 770 номеров.