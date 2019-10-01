Скандальный «закон о курении на балконах» вступил в силу

Скандальный «закон о курении на балконах» вступил в силу
Новый закон вступил в силу 1 октября. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

С 1 октября вступает в силу постановление правительства, запрещающее использование открытого огня на балконах и лоджиях квартир.

Новый закон вызвал массу критики в соцсетях.

Отметим, что штраф за нарушение составит до 3 тыс. руб., в случае если оно привело к пожару — до 5 тыс. руб.

В МЧС пояснили, что новые правила не запрещают курение на балконе, однако курильщикам не надо забывать о своей безопасности и безопасности окружающих.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что с 1 октября продолжить работу не смогут хостелы, находящиеся на территории жилых домов. В Петербурге под запрет попадут 44 хостела на 770 номеров.

законы
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Суд Петербурга рассмотрит дело о хищении 88 млн бюджетных рублей подрядной ...
Петербуржцы смогут улететь в Лондон прямым рейсом за копейки
В МИД Белоруссии рассказали, что мешает интеграции с Россией
Записавшие видеообращение врачи НИИ Блохина начали увольняться
Дорожники разрушили незаконные съезды к стройкам газопроводов в Ленобласти
Каршеринговый автомобиль вылетел за ограждение на Балтийском бульваре
В «ДТП» с большегрузами на «Нарве» погиб водитель
Скандальный «закон о курении на балконах» вступил в силу