СК устанавливает обстоятельства гибели сгоревших в бытовке в Выборге мужчин

СК устанавливает обстоятельства гибели сгоревших в бытовке в Выборге мужчин
Сгоревшая бытовка в Выборге. Фото: СК РФ по Ленобласти

Во вторник, 5 ноября, на месте пожара в бытовке на огороженном участке по улице Крепостной были найдены обгоревшие тела троих мужчин. Следователи проводят проверку.

Как сообщают в Следственном управлении СК России, по факту обнаружения тел троих мужчин с термическими ожогами, следственные органы организовали доследственную проверку.

Сотрудник СКР осмотрел место происшествия и тела погибших. Правоохранитель н обнаружил видимых признаков насильственной смерти на телах погибших. Причина их смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экпертизы.

По предварительным данным, в постройке собирались лица, ведущие асоциальный образ жизни, а также злоупотребляющие алкоголем.

Личности погибших и причины возгорания устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что три человека сгорели при пожаре в бытовке в Выборге.

бытовка выборг пожар следственный комитет
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
СК устанавливает обстоятельства гибели сгоревших в бытовке в Выборге мужчин
Петербуржец подозревается в убийстве собутыльника после пьяной ссоры
В Петербурге упали цены на номера в отелях на 17%
Названы популярные вакансии в Петербурге, доступные без диплома
Смольный разъяснил, как ветеранам выдадут выплаты и медали в 2020 году
В Петербурге растет спрос на ИТ-специалистов
В Минздраве рассказали об опасности табачного дыма для зрения детей
Петербуржец выкинул елку через 10 месяцев после Нового года