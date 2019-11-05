СК устанавливает обстоятельства гибели сгоревших в бытовке в Выборге мужчин

Сгоревшая бытовка в Выборге. Фото: СК РФ по Ленобласти

Сгоревшая бытовка в Выборге. Фото: СК РФ по Ленобласти

Во вторник, 5 ноября, на месте пожара в бытовке на огороженном участке по улице Крепостной были найдены обгоревшие тела троих мужчин. Следователи проводят проверку.

Как сообщают в Следственном управлении СК России, по факту обнаружения тел троих мужчин с термическими ожогами, следственные органы организовали доследственную проверку.

Сотрудник СКР осмотрел место происшествия и тела погибших. Правоохранитель н обнаружил видимых признаков насильственной смерти на телах погибших. Причина их смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экпертизы.

По предварительным данным, в постройке собирались лица, ведущие асоциальный образ жизни, а также злоупотребляющие алкоголем.

Личности погибших и причины возгорания устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что три человека сгорели при пожаре в бытовке в Выборге.