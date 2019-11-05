Петербургские врачи спасли молодую женщину с крайне редким заболеванием сердца

Петербургские врачи спасли молодую женщину с крайне редким заболеванием сердца
Врачи спасли 30-летнюю женщину. Фото: Pixabay

Врачи Северной столицы спасли молодую жительницу с крайне редкой кардиологической патологией. 30-летней пациентке удалили околосердечную сумку.

Женщину с диагнозом констриктивный перикардит доставили в Петербург из Грозного. Она попала в медучреждение в крайне тяжелом состоянии.

Как сообщили в пресс-службе Центра Алмазова, при данной патологии происходит воспаление перикарда — стенок околосердечной сумки. Заболевание прогрессирует, в результате чего сердце перестает нормально функционировать.

К настоящему моменту пациентка хорошо себя чувствует, все медицинские показатели в норме.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что врачи назвали укрепляющие иммунитет продукты. Диетологи рекомендуют питаться данными продуктами осенью.

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