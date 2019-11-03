Врачи назвали укрепляющие иммунитет продукты

Врачи назвали укрепляющие иммунитет продукты
В квашеной капусте и болгарском перце содержится в 10 раз больше витамина С, чем в апельсинах. Фото: pixabay

Диетологи рассказали россиянам о продуктах, которыми стоит питаться осенью для поддержания иммунитета.

Как сообщает РИА Новости, в первую очередь для иммунитета считается полезным витамин С, который можно получить не только из цитрусовых, но и из фруктов и замороженных ягод. Также он содержится в квашеной капусте и болгарском перце, при этом в этих продуктах в 10 раз больше витамина С, чем в апельсинах.

Помимо этого, для повышения в организме уровня витамина С, диетологи рекомендуют употреблять темно-зеленые овощи и зелень. Также рекомендуется включить в рацион овощи ярких цветов, в которых содержится полезный бета-каротин.

Врачи также советуют не забывать о продуктах с содержанием витамина Е, который можно найти в составе орехов, растительных масел, авокадо и цельнозерновом хлебе. Морепродукты, богатые цинком, также эффективны для здоровья.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые перечислили самые вредные продукты.

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