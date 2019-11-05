Стало известно о состоянии похудевшего на 100 килограммов актера Семчева

Актер Александр Семчев опроверг информацию о его госпитализации в тяжелом состоянии из-за серьезных проблем с сердцем.

«Я в реанимации? Я дома… Это утка», — заявил артист, сообщает телеканал «Звезда».

Накануне некоторые СМИ сообщили о том, что Александр Семчев был госпитализирован в тяжелом состоянии после сердечного приступа.

Напомним, Александр Семчев начал полнеть с 23 лет. Артист весил 200 килограммов, но осенью предстал перед зрителями нескольких ток-шоу сильно похудевшим. Актер сбросил 100 кг в 2019 году к собственному 50-летию. Семчев известен ролями в российских сериалах: “Остановка по требованию», «Граница. Таёжный роман», «Сыщики», “Участок”. Начал появляться на экране в конце 90-ых и снимается до сих пор.

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