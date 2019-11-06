Отец солдата-срочника, расстрелявшего сослуживцев в Забайкалье заявил, что будет добиваться правды

Отец солдата-срочника, расстрелявшего сослуживцев в Забайкалье заявил, что будет добиваться правды
Стрельба произошла 25 октября на территории войсковой части 54160 в поселке Горный.Фото: Pixabay

Отец Рамиля Шамсутдинова, который расстрелял сослуживцев в Забайкальском крае, заявил, что будет добиваться правды.

Такое заявление он сделал в преддверии первой встречи со своим сыном после трагедии.

По словам мужчины, о жалобах своего сына он пока ничего не знает.

«Я правды хочу добиться — что он мне скажет, что военные будут в лоб говорить,» — сказал Салим Шамсутдинов, сообщает Life.

Напомним, 25 октября произошла стрельба на территории войсковой части 54160 в поселке Горный. Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по другим военнослужащим. В результате стрельбы погибли два офицера, военнослужащие по контракту и солдаты-срочники.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. а ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц). По версии Минобороны, причиной стрельбы мог стать «нервный срыв из-за личных проблем. СМИ писали, что молодой человек мог совершить преступление из-за дедовщины.

Кроме того, отец Шамсутдинова предположил, что следствие хочет скрыть дедовщину в воинской части. Суд арестовал Рамиля Шамсутдинова. По решению суда, он будет находиться под стражей до 27 декабря. На допросе он сказал, что не жалеет о своем поступке. Незадолго до трагедии в воинской части в Забайкалье между солдатом-срочником Рамилем Шамсутдиновым и его сослуживцами произошел конфликт. Сослуживцы пытались заставить его мыть полы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что комиссия Министерства обороны России, проводящая проверку в поселке Горный в Забайкальском крае после инцидента, когда были убиты восемь военнослужащих, назвала причину произошедшего.

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