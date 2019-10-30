Стали известны причины расстрела восьми сослуживцев солдатом в Забайкалье

Всего погибли восемь человек. Фото: pixabay

Всего погибли восемь человек. Фото: pixabay

Комиссия Министерства обороны России, проводящая проверку в поселке Горный в Забайкальском крае после инцидента, когда были убиты восемь военнослужащих, назвала причину произошедшего.

Как сообщает РБК, версии о насилии в отношении солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, или о неуставных отношениях, не подтвердились. Однако стало известно про конфликт между обвиняемым и одним из офицеров караула.

В комиссии считают, что повышенная психическая нагрузка, которую испытывали военнослужащие, поспособствовала переходу конфликта между двумя военнослужащими к трагедии. Также известно, что командиры недостаточно контролировали ситуацию в части.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что суд арестовал расстрелявшего сослуживцев солдата- срочника в Забайкалье.