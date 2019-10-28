Суд арестовал расстрелявшего сослуживцев солдата- срочника в Забайкалье

Читинский гарнизонный военный суд солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, , застрелившего восьмерых сослуживцев в воинской части в Забайкалье.

По решению суда, он будет находиться под стражей до 27 декабря, сообщает ТАСС.

Стрельба произошла 25 октября на территории войсковой части 54160 в поселке Горный.

Рядовой Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по другим военнослужащим. В результате стрельбы погибли два офицера, военнослужащие по контракту и солдаты-срочники.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. а ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц).По версии Минобороны, причиной стрельбы мог стать «нервный срыв из-за личных проблем. СМИ писали, что молодой человек мог совершить преступление из-за дедовщины.

Кроме того, отец Шамсутдинова предположил, что следствие хочет скрыть дедовщину в воинской части.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что рядовой Рамиль Шамсутдинов, открыв стрельбу, целился именно в голову сослуживцев, поскольку те были одеты в бронежилеты с бронепластинами. Также он старался стрелять по конечностям.