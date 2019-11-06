«Лион» обыграл «Бенфику» и обошел «Зенит» в группе Лиги чемпионов

«Лион» обыграл «Бенфику» и обошел «Зенит» в группе Лиги чемпионов
"Лион" празднует победу. Фото: twitter.com/ol

«Лион» обыграл на своем поле «Бенфику» в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Матч закончился со счетом 3:1.

«Лейпциг», обыгравший на групповом этапе петербургский «Зенит» со счетом 0:2, набрал девять очков и сохранил преимущество в группе G.

Победа «Лиона» над «Бенфикой» позволила заработать французскому клубу семь очков и опустила «Зенит» на третье место.

Напомним, петербургский «Зенит» дома проиграл «РБ Лейпциг» в матче 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов. Матч закончился со счетом 0:2 в пользу немецкого клуба. Для «Зенита» это уже второе поражение от «Лейпцига» на групповой стадии.

Матч «Зенит» — «Лейпциг» прошел 5 ноября на «Газпром Арене». Матч обслуживала израильская бригада арбитров. Главным судьей встречи был 38-летний Орель Гринфельд.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что во время проведения финала чемпионата Европы по футболу в 2020 году, фанаты смогут воспользоваться правом бесплатного проезда в общественном транспорте.

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