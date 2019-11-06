Путин назвал «Википедию» недостоверной и предложил ее заменить

Высказывания президента вызвало массу вопросов и волнений в обществе.

Своим видением президент России Владимир Путин поделился на заседании Совета по русскому языку. Он убежден, что школьники довольно часто прибегают к помощи «Википедии» и это его огорчает. Глава государства считает ресурс не самым достоверным источником информации и его лучше заменить российским аналогом. Так, например, моет появиться Российская энциклопедия, в которой будет проверенная информация.

«Это будет, во всяком случае, достоверная информация в хорошей, современной, кстати говоря, форме»,

— цитирует президента «Экономика сегодня».

Россияне неоднозначно отреагировали на слова Владимира Путина. С одной стороны, в «Википедии» действительно встречаются ошибки, с другой, люди надеются, что ресурс удален не будет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Россия создаст свой аналог «Википедии» за 1,7 млрд рублей.