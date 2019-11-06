Новые детский сад и школа появятся в районе Дыбенко

Новые детский сад и школа появятся в районе Дыбенко
Детский сад и школа появятся в Невском районе в течение трех лет. Фото: pixabay

Детский сад и школу построят в жилом комплексе «Ренессанс» в районе улицы Дыбенко, заявил губернатор Петербурга Александр Беглов в ходе совещания с членами Правительства.

Детский сад на 90 мест, а также общеобразовательная школа на 200 мест появится в Невском районе в течение ближайших трех лет. Земельный участок под строительство получил застройщик ООО «Ренессанс».

Также будет проведено благоустройство территории в ЖК, вдоль Дальневосточного проспекта. Там появятся детские площадки, пешеходные дорожки и проезды.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти школы и детские сады спасут от молний. Прокуратура Лужской области провела проверку муниципальных образовательных учреждений на соответствие нормам безопасности. Были выявлены многочисленные нарушения.

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