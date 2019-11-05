В Ленобласти школы и детские сады спасут от молний

В Ленобласти школы и детские сады спасут от молний

Прокуратура Лужской области провела проверку муниципальных образовательных учреждений на соответствие нормам безопасности. Были выявлены многочисленные нарушения.

В ходе проверки сотрудниками прокуратуры в 39 школах и детских садах были отмечены нарушения требования федерального законодательства. Школы и детские сады оказались не оснащенными устройствами молниезащиты.

Прокуратура указала, что отсутствие должной защиты чревато пожарами, травмами людей, а также повреждением электрического оборудования.

По результатам проверки было подано исковое заявление. Суд удовлетворил требования прокурора и обязал оснастить и профинансировать установку оборудования общеобразовательных и дошкольных учреждений системой молниезащиты.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что часть фонтанов Петродворца разрушается из-за городских властей.