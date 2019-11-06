Иномарка на Типанова вылетела на тротуар и сбила пешехода

Иномарка на Типанова вылетела на тротуар и сбила пешехода
Место аварии. Фото: vk.com/spb_today

В Московском районе Петербурга произошла авария. Kia Rio столкнулся с Hyundai Solaris, в результате чего вылетел на тротуар, где сбил пешехода и столкнулся с припаркованными авто.

Как сообщают петербуржцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», все произошло на перекрестке улицы Типанова и проспекта Космонавтов. По словам очевидцев, Kia Rio попытался проскочить на желтый свет, однако на перекрестке его «словил» Hyundai Solaris. После столкновения Kia улетел на тротуар, пробив ограждение, где сбил человека, столб и врезался в машины.

Женщина-пешеход, которая пострадала в аварии, госпитализирована в медучреждение. О ее состоянии пока ничего неизвестно.

Видео: vk.com/spb_today

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что школьник пострадал под колесами BMW во Всеволожске.

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