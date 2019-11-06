Школьник пострадал под колесами BMW во Всеволожске

Школьник пострадал под колесами BMW во Всеволожске
Школьник пострадал под колесами BMW. Фото: unsplash

Подросток угодил под колеса BMW, за рулем которого находилась женщина, когда перебегал дорогу вне зоны пешеходного перехода во Всеволожске Ленобласти.

Как сообщили в региональном отделе пропаганды УГИБДД, за рулем автомобиля иностранной марки находилась 35-летняя женщина. Она сбила подростка, когда тот внезапно начал перебегать дорогу не по «зебре». Бригада скорой помощи доставила 13-летнего ребенка в больницу. Его состояние оценивается как тяжелое.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту дорожного происшествия, а также устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Профессора Качалова насмерть сбили человека. Петербуржец получил серьезные травмы и скончался, так и не дождавшись помощи врачей.

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Школьник пострадал под колесами BMW во Всеволожске
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