Школьник пострадал под колесами BMW во Всеволожске

Подросток угодил под колеса BMW, за рулем которого находилась женщина, когда перебегал дорогу вне зоны пешеходного перехода во Всеволожске Ленобласти.

Как сообщили в региональном отделе пропаганды УГИБДД, за рулем автомобиля иностранной марки находилась 35-летняя женщина. Она сбила подростка, когда тот внезапно начал перебегать дорогу не по «зебре». Бригада скорой помощи доставила 13-летнего ребенка в больницу. Его состояние оценивается как тяжелое.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту дорожного происшествия, а также устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Профессора Качалова насмерть сбили человека. Петербуржец получил серьезные травмы и скончался, так и не дождавшись помощи врачей.