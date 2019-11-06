На Профессора Качалова насмерть сбили человека

Горожанин переходил дорогу, когда на него наехал автомобиль.

Все случилось в ночь с 5 на 6 ноября. Обо всем сообщает РЕН ТВ, ссылаясь на собственные источники. Авария произошла на улице Профессора Качалова. Ее участниками стали автомобиль и пешеход – по непонятной причине человека сбили с ног. Петербуржец получил серьезные травмы и скончался, так и не дождавшись помощи врачей. Как именно случился инцидент и прочие подробности – не уточняются. Обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ночью на Приморском проспекте столкнулись Jaguar и автобус. Судя по снимкам, которые опубликовали свидетели ночного ДТП, повредилась передняя часть иномарки. Кроме того, у автобуса можно заметить небольшую вмятину.