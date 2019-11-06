Ночью на Приморском проспекте столкнулись Jaguar и автобус

В ночь на 6 ноября на Приморском проспекте произошло ДТП с участием легкового автомобиля Jaguar и автобуса.
Судя по снимкам, которые опубликовали свидетели ночного ДТП, повредилась передняя часть иномарки. Кроме того, у автобуса можно заметить небольшую вмятину.
На место происшествия прибыли три экипажа ДПС, скорая и МЧС.
«Ягуар въехал в автобус на Приморском пр. 3 экипажа дпс на месте, скорая и мчс уже уехали», сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» «Вконтакте».
Информация о пострадавших уточняется.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что водитель BMW при повороте с проспекта Стачек направо, находясь в правом ряду, решил проехать прямо, а в этот момент направо со второго ряда поворачивал Volkswagen Passat. В итоге произошло столкновение.