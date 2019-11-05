ДТП спровоцировало пробку на площади Стачек

Вечером 5 ноября на Старо-Петергофском проспекте, 43–45, произошло ДТП с участием двух автомобилей.

По словам свидетелей произошедшего, водитель BMW при повороте с проспекта Стачек направо, находясь в правом ряду, решил проехать прямо, а в этот момент направо со второго ряда поворачивал Volkswagen Passat. В итоге произошло столкновение.

«18:45 на Старопетергофском проспекте 43-45 при повороте со Стачек на право БМВ двигаясь по правому ряду решил проехать прямо, а в это время пассат поворачивал со второго ряда направо. Пострадавших нет. Проезду мешают, поворот только по правой полосе», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

По данным сервиса «Яндекс. Карты», в районе площади Стачек образовалась пробка. Скорость автомобильного потока составляет 15 км/ч.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вечером 5 ноября на пересечении улицы Десантников и Петергофского шоссе произошло ДТП. По словам очевидцев, проезжую часть не смогли поделить два легковых автомобиля. ДТП произошло прямо на трамвайных путях и на время остановило движение общественного транспорта.