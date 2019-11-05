ДТП на Десантников заблокировало движение трамваев

ДТП на Десантников заблокировало движение трамваев
В результате ДТП никто не пострадал. Фото: vk.com/spb_today

Вечером 5 ноября на пересечении улицы Десантников и Петергофского шоссе произошло ДТП.

По словам очевидцев, проезжую часть не смогли поделить два легковых автомобиля.

«В 18:50 авария на пересечении Десантников и Петергофского шоссе помешала движению трамваев», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» «Вконтакте».

ДТП произошло прямо на трамвайных путях и на время остановило движение общественного транспорта.

В результате ДТП пострадавших не оказалось.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сегодня днем, 5 ноября, на Октябрьской набережной произошло серьезное ДТП. Участниками аварии стали легковой автомобиль Mazda и фура.На участке образовалась крупная пробка.

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ДТП на Десантников заблокировало движение трамваев
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