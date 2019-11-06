В Петербурге местный житель ограбил подростка

В Петербурге местный житель ограбил подростка
Стражи порядка выясняют причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям. Также решается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемого. Фото: Google View

На проспекте Космонавтов школьник лишился своего мобильного телефона, 35-летний мужчина похитил его у подростка.

Об инцидент gazeta.spb.ru сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Петербургу и области. Происшествие случилось 21 октября текущего года. Мальчик шел по проспекту Космонавтов в Московском районе Северной столицы. Внезапно на него совершил нападение местный житель, взрослый мужчина 35 лет.

Злоумышленник отобрал у школьника смартфон стоимостью 12 тысяч рублей. Затем грабитель скрылся с места преступления. В среду, 6 ноября сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать подозреваемого в совершении ограбления.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Сестрорецкий районный суд приговорил к семи месяцам заключения двоих злоумышленников, напавших на салон сотовой связи.

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