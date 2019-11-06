УФАС огласило решение по делу о застройке набережной Смоленки

УФАС огласило решение по делу о застройке набережной Смоленки
Набережная реки Смоленки. Фото: Мойка78/Николая Овсянников

В Петербурге 6 ноября прошло открытое заседание Санкт-Петербургского УФАС России по делу о застройке набережной реки Смоленки.

Ведомство признало, что правительство Петербурга нарушило закон о защите конкуренции при предоставлении участка на улице Кораблестроителей для строительства гостиниц ООО «Новые территории девелопмент» (НТД)

«Правительству Санкт-Петербурга выдано предписание о прекращении нарушения антимонопольного законодательства Правительством СПб, путем отмены ранее принятых актов Правительства», — сообщает пресс-служба УФАС.

Установлено, что Смольный необоснованно присвоил НТД статус стратегического инвестора. Помимо этого сам застройщик вместо сети гостиниц возводил отдельные объекты — жилые дома.

Напомним, в 2016 году территория в устье реки Смоленки была отдана под застройку. Около четырех лет местные жители боролись против строительства и выступали за создание парка. Летом 2019 года власти Петербурга расторгли договор аренды с застройщиком.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что комиссия УФАС по Петербургу составила заключение об обстоятельствах дела о застройке устья реки Смоленки
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