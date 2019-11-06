УФАС огласило решение по делу о застройке набережной Смоленки

В Петербурге 6 ноября прошло открытое заседание Санкт-Петербургского УФАС России по делу о застройке набережной реки Смоленки.
Ведомство признало, что правительство Петербурга нарушило закон о защите конкуренции при предоставлении участка на улице Кораблестроителей для строительства гостиниц ООО «Новые территории девелопмент» (НТД)
«Правительству Санкт-Петербурга выдано предписание о прекращении нарушения антимонопольного законодательства Правительством СПб, путем отмены ранее принятых актов Правительства», — сообщает пресс-служба УФАС.
Установлено, что Смольный необоснованно присвоил НТД статус стратегического инвестора. Помимо этого сам застройщик вместо сети гостиниц возводил отдельные объекты — жилые дома.
Напомним, в 2016 году территория в устье реки Смоленки была отдана под застройку. Около четырех лет местные жители боролись против строительства и выступали за создание парка. Летом 2019 года власти Петербурга расторгли договор аренды с застройщиком.