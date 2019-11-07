Утром на станции метро «Девяткино» закрыли вестибюль. Поезда по красной ветке ходят с большими интервалами

Утром 7 ноября на красной ветке петербургского метро произошел сбой в движении поездов.
Вестибюль 1 станции «Девяткино» закрыт по техническим причинам. Вестибюль 2 работает в обычном режиме. Станции «Девяткино» и «Гражданский проспект» работают в режиме ограниченного пассажиропотока, сообщается в телеграм-канале петербургской подземки.
На станциях образовалось столпотворение. Люди столпились на платформе в ожидании рабочего состава.
«На Девяткино в оборотнике что-то с путями, возятся рабочие. По первой линии интервалы увеличены», — пишут очевидцы.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что представители ГУП «Петербургский метрополитен» рассказали, почему гордятся станцией метро Фрунзенско-Приморской линии «Спортивная» и какие существуют виды вестибюлей.