Возбуждено уголовное дело в отношении водителя Volkswagen, совершившего наезд на полицейского на Петергофском шоссе

Возбуждено уголовное дело в отношении водителя Volkswagen, совершившего наезд на полицейского на Петергофском шоссе
В результате наезда пострадал один из полицейских. Фото: vk.com/spb_today

Возбуждено уголовное дело в отношении водителя, который пытаясь скрыться, наехал на полицейского.

Инцидент произошел вечером 6 ноября.

На пересечении проспекта Маршала Жукова и Петергофского шоссе сотрудники полиции остановили водителя иномарки. Правоохранители попросили водителя, управляющего автомобилем марки Volkswagen, показать документы, однако тот начал оказывать сопротивление и устроил погоню. Водитель вел себя неадекватно, требование сотрудника полиции предъявить документы не выполнил и начал движение, сообщили gazeta.spb.ru в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Заблокировав проезд нарушителю, сотрудники вышли из машин, но мужчина неожиданно нажал на газ, направив авто в сотрудников. После этого было применено табельное оружие.

В результате наезда пострадал один из полицейских. Применив оружие правоохранители задержали злоумышленника у дома №29 на улице Пионерстроя. Автомобиль был найден неподалеку.

В результате дальнейших мероприятий сотрудниками полиции был задержан 35-летний петербуржец, по предварительным данным, управлявший автомобилем в наркотическом опьянении.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что водитель легкового автомобиля пытался скрыться от патруля ГИБДД, но те оказались быстрее. Ночная погоня попала на видео, ее успел зафиксировать петербургский водитель на видеорегистратор.

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