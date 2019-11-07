ВТБ разрешает своим заёмщикам пропускать платежи

Кредитные каникулы — одно из весомых преимуществ кредитной программы банка ВТБ. Один раз в полгода заемщик может пропустить платеж без штрафных санкций и комиссий со стороны банка, без ухудшения кредитной истории. Чтобы воспользоваться кредитными каникулами достаточно звонка в отделение банка или сообщения в чате мобильного приложения.

Еще один бонус для заёмщиков — услуга «Льготный платёж», в рамках которой банк разрешает платить меньше первые три месяца пользования кредитом.

И, наконец, пользователи кредитной или дебетовой «Мультикарты» ВТБ могут получить скидку к ставке по кредитной карте, кредиту наличными или по ипотеке. Для этого достаточно подключить опцию «Заёмщик» в ВТБ-Онлайн и совершать покупки с помощью «Мультикарты». Тратите в месяц 5-15 тыс. рублей — получайте скидку по действующему кредиту: платеж пересчитают и вернут разницу на мастер-счет в следующем месяце.

В этом году «Мультикарту» ВТБ оформили более миллиона человек, а число активных пользователей после запуска продукта превысило 6,5 млн клиентов. Бонусные опции карты позволяют получать вознаграждения за привычные покупки. Также банк начисляет проценты на остаток по карте.

Зарплатным клиентам — лучшие условия

Своим зарплатным клиентам ВТБ предлагает более выгодные условия кредитования: ставка ниже, а сумма и срок кредита выше. Оформить кредит наличными клиенты, получающие заработную плату в ВТБ, могут под 10,9% годовых в размере до 5 млн рубле на срок до семи лет. Для остальных условия следующие: ставка — от 11,2%, сумма кредита — до 3 млн. рублей, срок кредита — до пяти лет. Клиентам банка для получения кредита достаточно паспорта и СНИЛС. Другим заемщикам нужно подтвердить доход и предоставить копию трудовой книжки. Оформить заявку на кредит можно онлайн на сайте банка VTB.ru.

Погашайте, как удобнее

Для удобства оплаты кредита банк выпустит заемщику дебетовую карту, за обслуживание которой платить не надо. В срок, согласно графику платежей, с карты будет списываться ежемесячный платеж по кредиту. Вносить деньги на карту можно онлайн, в отделениях банка, через банкоматы, переводами с карты на карту и пр. Нет никаких ограничений на досрочное погашение.

ПАО «Банк ВТБ» входит в финансовую группу ВТБ и является одним из крупнейших банков России. Основным приоритетом банка остается предоставление качественных и технологичных услуг розничным клиентам и в бизнес-сегменте. Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 1000.

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