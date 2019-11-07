Хорек напал на пассажира поезда Петербург-Владикавказ

На пассажира поезда, следовавшего из Петербурга во Владикавказ, напал хорек.

Хорька перевозили в плацкартном вагоне. Зверек покусал 35-летнего пассажира, сообщает РЕН ТВ.

В результате мужчина получил травму кисти.

Ему потребовалась медицинская помощь. Пострадавший просит полицию срочно провести проверку.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Купчино местные жители заметили бегающую по сугробам ласку. На экзотическое домашнее животное хорек-ласка не похож, а вот встретить на улице города такое животное — редкость.