Хорек напал на пассажира поезда Петербург-Владикавказ

Хорек напал на пассажира поезда Петербург-Владикавказ
Зверек покусал 35-летнего пассажира. Фото: Pixabay

На пассажира поезда, следовавшего из Петербурга во Владикавказ, напал хорек.

Хорька перевозили в плацкартном вагоне. Зверек покусал 35-летнего пассажира, сообщает РЕН ТВ.

В результате мужчина получил травму кисти.

Ему потребовалась медицинская помощь. Пострадавший просит полицию срочно провести проверку.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Купчино местные жители заметили бегающую по сугробам ласку. На экзотическое домашнее животное хорек-ласка не похож, а вот встретить на улице города такое животное — редкость.

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