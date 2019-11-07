В Петербурге водитель сыграл на гитаре посреди дороги

Утром 7 ноября водитель решил сыграть на гитаре, пока на светофоре горел красный свет.

Свидетели произошедшего успели снять концерт на камеру телефона.

«Еду я такая с утра, и мой взор пал, на прекрасного водителя. Чем только люди не заняты в дороге, пока светофор красный», — пишет девушка, которая стала очевидцем забавного инцидента в группе «ДТП и ЧП Петербурга» «Вконтакте».

«Судя по переднему бамперу, то он частенько за рулем занимается не тем, чем надо»,- пошутили пользователи Сети.