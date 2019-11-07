Минувшая ночь в Петербурге стала самой холодной за осень

Этой осенью столбик термометра еще не опускался так низко. Фото: pixabay.com

Этой осенью столбик термометра еще не опускался так низко. Фото: pixabay.com

В ночь с 6 на 7 ноября температура воздуха в Северной столице опустилась до -4,1 градусов.

О рекордном похолодании с начала осени рассказал ведущий специалист метеорологического центра «Фобос» Михаил Леус на своей официальной странице в Facebook. По его словам, в городе воздух остыл до -4,1 градусов, а в Ленинградской области температура достигла -12.

Напомним, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что потепление в Санкт-Петербурге откладывается: атмосферный циклон принесет с собой холод и ветер. Грядущая ночь также обещает быть морозной. К выходным погода, вероятно, улучшится: стихнет ветер. Однако, это не поспособствует потеплению. Лишь с воскресенья синоптики прогнозируют небольшой скачок температуры: до пяти-семи градусов тепла. Отмечается, что на дорогах возможна гололедица и водителям стоит быть предельно внимательными в пути.