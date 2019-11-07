ДТП с грузовиком и легковушкой перекрыло движение на Мойке

ДТП с грузовиком и легковушкой перекрыло движение на Мойке
О пострадавших не сообщается. Фото: vk.com/spb_today

В центре Петербурга произошло ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля.

По словам очевидцев, на участке набережной Мойки от Кирпичного переулка до Гороховой улицы столкнулись грузовик и легковой автомобиль. Движение на этом участке затруднено.

«В результате мелкого ДТП перекрыт проезд по набережной реки Мойки от Кирпичного переулка до Гороховой улицы», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» «Вконтакте».

О пострадавших в результате ДТП не сообщается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что утром 7 ноября в Невском районе Петербурга произошло ДТП с участием двух внедорожников. По словам очевидцев, столкнулись два внедорожника, в результате один из них вылетел на тротуар и чуть не снес газовую трубу у дома №56 на проспекте Обуховской обороны.

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