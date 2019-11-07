Россиянину сократили часть долга после того, как он облил судебного пристава бензином и угрожал поджечь его

Жителю Нижнего Тагила, который облил бензином судебного пристава и угрожал поджечь его, уменьшили сумму долга.

Должник, к которому пришли сотрудники Федеральной службы судебных приставов, облил одного из них бензином и угрожал поджечь, сообщает ТАСС. Семейная пара заявила, что они оказались жертвами мошенников и им нечего терять.

Квартира не принадлежит им с 2017 года, когда они решили ее переписать на друга, потому что не могли платить по ипотеке.

Сумма долга была пересчитана и сокращена на три млн рублей — с 25 до 22 млн, но в отношении мужчины сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела за применение насилия в отношении представителя власти, сообщает URA.RU.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что судебные приставы Василеостровского отдела УФССП России по Петербургу провели сегодня исполнительные действия по выселению из двух квартир семьи, не справившейся с обязательствами по ипотеке. Жилые помещения переданы кредитной организации.