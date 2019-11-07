Возле «Авроры» активист отметил годовщину революции, искупавшись в Неве

Возле &#171;Авроры&#187; активист отметил годовщину революции, искупавшись в Неве
Подготовка к погружению. Фото: арт-группа "Сну-Сну"

Участники петербургского арт-сообщества «Сну-Сну» организовали перформанс «Купание красного МЕНЯ» в честь 102-й годовщины Октябрьской революции.

Целью художников является напомнить людям об истинном лице революции, трагическом, а не «светлом и радостном» событии. Своим перформансом деятели искусства предлагают петербуржцам «смыть с себя красную краску» и взглянуть правде в глаза.

Чтобы продемонстрировать это наглядно, в четверг, 7 ноября, художник, с ног до головы покрытый красной краской, окунулся в воды Невы на глазах удивленных горожан. «Обряд очищения» прошел возле главного символа революции — крейсера «Авроры», стоящего на Петроградской набережной.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о петербургских художницах, создавших инклюзивный комикс про супергероев-детей с особенностями слуха.

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