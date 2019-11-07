У жителя Всеволожского района угнали снегоболотоход

Похититель доставлен в отделение для дачи показаний. Фото: pixabay.com

Похититель доставлен в отделение для дачи показаний. Фото: pixabay.com

Ленинградец обратился в правоохранительные органы с заявлением о краже снегоболотохода, который пострадавший оценил в 300 тысяч рублей.

По словам 56-летнего мужчины, инцидент произошел в ночь с 6 на 7 ноября на территории его участка во Всеволожском районе Ленинградской области. Неизвестный угнал транспортное средство, предназначенное для преодоления заболоченных участков.

Как сообщили в пресс-службе полицейского главка по Петербургу и области, стражам порядка удалось оперативно обнаружить похитителя. Им оказался 39-летней житель деревни Разметелево, который ехал на украденном имуществе. Снегоболотоход возвратили владельцу.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о задержании вора-рецидивиста, который обокрал пожилого иностранного туриста на Московском вокзале. Преступник имеет 15 судимостей.