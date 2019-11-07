Полиция по горячим следам задержала вора-рецидивиста на Московском вокзале

В последний раз преступник похитил у пожилого иностранного туриста дорогостоящий смартфон, в скором времени злоумышленника задержала полиция.

На Московском вокзале мужчина преклонных лет обратился за помощью к сотрудникам правоохранительных органов. Он объяснил, что лишился мобильного телефона во время досмотра на центральном входе вокзала. Положив смартфон на специальную стойку, турист прошел через рамку. Действие заняло несколько секунд, однако, обернувшись, пожилой путешественник заметил пропажу.

Вора к тому моменту уже не было на месте преступления. Спустя полчаса транспортные полицейские нашли злоумышленника, который нанес интуристу ущерб размером в 28 тысяч рублей. 51-летний мигрант имеет за плечами 15 судимостей за грабеж, кражи и хулиганство, сообщает Линейное управление МВД на транспорте в Петербурге.

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