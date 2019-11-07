В Петербурге открылся научный фармацевтический центр «Полисан»

В Петербурге открылся научно-технологический центр фармацевтической компании «Полисан». В его стенах будет проходить полный цикл создания лекарственных препаратов — от разработки состава и технологии до совершенствования методик.

Ввод в эксплуатацию центра завершил крупный инвестиционный проект с объемом вложений более 4,5 млрд рублей, сообщает аппарат вице-губернатора Евгения Елина.

Центр разместился в шестиэтажном корпусе на одной территории с фармацевтическим заводом. Это позволит сотрудникам научного подразделения более активно внедрять разработки и масштабировать их.

Открытие НТЦ создало 150 высокопроизводительных рабочих мест и открыло возможности для совместных исследований с российскими вузами и зарубежными предприятиями.

Как отметил Евгений Елин, фармкластер Петербурга объединяет 150 компаний и 30 научно-исследовательских организаций и вузов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что власти Петербурга предложили создать рабочую группу по продвижению швейцарских компаний. Среди направлений сотрудничества город рассматривает фармацевтику.