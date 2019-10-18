Власти Петербурга намерены поддержать швейцарские компании

Губернатор Петербурга Александр Беглов предложил создать рабочую группу по продвижению швейцарских компаний. Об этом он заявил на встрече с председателем Совета кантонов Федерального собрания Швейцарской Конфедерации Жаном-Рене Фурнье.

«Мы очень заинтересованы в швейцарском бизнесе, поскольку он для нас символизирует качество», — отметил губернатор.

Среди направлений сотрудничества город рассматривает фармацевтику и транспорт. Петербург, по словам Беглова, может заключить офсетный контракт на закупку трамвайных вагонов «Штадлер». Опыт запуска швейцарского транспорта проверен на трамваях «Чижик».

Город также настроен на сотрудничество с фармацевтическими компаниями, как это было с «Новартис». Завод «Новартис Нева» открылся в Петербурге в 2015 году, в 2018 было запущено коммерческое производство. Губернатор подчеркнул, что это может стать примером для других швейцарских фармкомпаний.

«Мы готовы предложить им обсудить совместные проекты и разместить у нас свои производства», — сказал Беглов.

Швейцария занимает шестое место по объему инвестиций в экономику Петербурга. По данным на 1 января 2019 года в город поступило более 890 млн. долларов швейцарских инвестиций.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Бельгийская компания Ahlers инвестирует 3 млн евро в строительство штаб-квартиры в промзоне Горелово под Петербургом.