Бельгийцы инвестируют 3 млн евро в штаб-квартиру под Петербургом

Строительство бизнес-центра уже началось рядом с действующим складом Ahlers. Фото: ahlers.com

Строительство бизнес-центра уже началось рядом с действующим складом Ahlers. Фото: ahlers.com

Бельгийская компания построит здание региональной штаб-квартиры в промзоне Горелово.

Штаб-квартира логистической компании из Бельгии Ahlers будет построена в Горелово. Инвестиции в здание площадью три тысячи квадратных метров составят порядка €3 млн. Об этом пишет «Коммерсант».

Строительство бизнес-центра уже началось рядом с действующим складом Ahlers, площадь которого составляет 44 тысячи квадратных метров. Завершение строительных работ планируется во второй половине следующего года.

Бельгийская компания также намерена получить разрешение на строительство дополнительных складских комплексов в Горелово.

Ранее GazetaSPb сообщала, что «Хенкель» открывает новый завод в Тосно. Новый объект в Тосно станет десятым заводом в России, запущенным компанией Henkel и шестым по счету производством строительного подразделения Henkel Bautechnik.