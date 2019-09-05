«Хенкель» открывает новый завод в Тосно

На следующей неделе, 11 сентября в городе Тосно Ленинградской области состоится открытие завода компании Henkel. Там будут производиться сухие строительные смеси.

Новый объект в Тосно станет десятым заводом в России, запущенным компанией Henkel и шестым по счету производством строительного подразделения Henkel Bautechnik.

Завод построили на территории действующего предприятия той же компании, которое занимается производством бытовых и промышленных клеев. Его открытие три года назад позволило перенести производство силиконовых герметиков в Россию, раньше оно находилось в Эстонии.

Ранее GazetaSPb сообщала, что Абэ рассказал о планах Toyota вложить 20 млрд в завод в Петербурге. Абэ подчеркнул, что Toyota займется повышением квалификации работников и поработает над линиями поставок. Завод Toyota работает в Петербурге с 2007 года.