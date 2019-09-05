Абэ рассказал о планах Toyota вложить 20 млрд в завод в Петербурге

Корпорация займется повышением квалификации работников и поработает над линиями поставок.

Синдзо Абэ прибыл на Восточный экономический форум, который сейчас идет во Владивостоке. Премьер Японии рассказал о планах Toyota вложить 20 млрд рублей в предприятие в Петербурге.

Инвестиции рассчитаны до 2028 года, передает ТАСС 5 сентября. Абэ подчеркнул, что Toyota займется повышением квалификации работников и поработает над линиями поставок.

Завод Toyota работает в Петербурге с 2007 года — продукт из него попадает на рынки России, Белоруссии и Казахстана. На заводе собирают по 100 тысяч машин в год.

Toyota – крупнейшая автостроительная публичная компания в мире. Число сотрудников выросло до 370 тысяч 870 человек в 2019 году, а оборот составил $272 млрд.

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