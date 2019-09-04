Всеволожский завод Ford закончил консервироваться

Четыре члена профсоюза завода отправляются в неоплачиваемый отпуск.

Завод Ford Motor Company во Всеоложске полностью законсервировали. Четыре члена профсоюза завода отправляются в неоплачиваемый отпуск.

Глава “Рабочий ассоциации” в Петербурге и Ленобласти Игорь Темченко сообщил АБН, что Ford покинула РФ и заводом управляет компания Sollers. При этом пресс-служба Ford опровергла эти слова, заявив, что завод по-прежнему является собственностью компании.

Компания рассказала АБН, что сотрудники, которые занимались консервацией, сейчас добровольно уволились, кроме тех, кто находится в декретном отпуске. Темченко 3 сентября объяснил, что 32 человека отказались уходить добровольно, некоторых завод не может уволить по “семейным обстоятельствам”. Завод прекратил работу в июне: Ford пока не собирается выпускать в РФ легковые машины. На предприятии работали 969 человек.

Ранее GazetaSPb сообщила, что в апреле стало известно, что на завод Ford претендует Hyundai.