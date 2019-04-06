Hyundai претендует на заводы Ford в России

Корейский автопроизводитель может начать производить машины в том числе и во Всеволожске.

Компания заявила, что присматривается к пустующим помещениям, в которых раньше делали автомобили Ford. Hyundai, возможно, захочет выкупить все заводы – один из них находится в Ленинградской области. Глава Министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров считает, что пока рано говорить о сделке наверняка. Известно лишь, что дальнейшая судьба зданий станет известна в ближайшие пару месяцев, передает ТАСС.

Напоминаем, что компания Ford заявила, что закрывает сразу несколько заводов в России, так как собирается уходить с российского рынка.

Больше всего от этой ситуации страдают рабочие – им теперь предстоит найти новый источник дохода.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что работники Ford во Всеволожске требуют по 1,3 млн рублей каждому. К слову, на заводе работала почти тысяча человек – большая часть из них — это жители региона.