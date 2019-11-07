ДТП на пересечении Обуховской Обороны и Ново-Александровской заблокировало движение трамваев

Днем 7 ноября в Невском районе на пересечении проспекта Обуховской Обороны и Ново-Александровской улицы произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

Как сообщили очевидцы, Audi A4 разбила «всмятку» синий автомобиль.

ДТП произошло прямо на трамвайных путях. В результате ДТП движение трамваев оказалось заблокировано.

«ДТП на пересечении Обуховской обороны и Ново-Александровской. Трамваи стоят в обе стороны. Пробка уже есть», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» «Вконтакте».

О пострадавших информации не поступало.

Сейчас проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что утром 7 ноября в Невском районе Петербурга произошло ДТП с участием двух внедорожников. По словам очевидцев, столкнулись два внедорожника, в результате один из них вылетел на тротуар и чуть не снес газовую трубу у дома №56 на проспекте Обуховской обороны.