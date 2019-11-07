Петербуржцы возмущены запретом парковки на Ломоносова

В Сети скептически отнеслись к новому "потрясающему" проекту, снимающемуся на деньги налогоплательщиков. Фото: Baltphoto

В Сети скептически отнеслись к новому "потрясающему" проекту, снимающемуся на деньги налогоплательщиков. Фото: Baltphoto

Киношники вызвали негодование горожан, затруднив проезд на значимых для дорожного движения улицы. Ограничения связаны с проведением съемок художественного фильма «Вертинский».

В связи с активным съемочным процессом, на улицах Петербурга не только частично приостановили движение общественного и личного транспорта, но и запретили парковку на ряде улиц. Среди них оказалась улица Ломоносова в Центральном районе Северной столицы.

Городские власти активно взялись за подготовку обозначенных территорий к съемкам: стоявшие в неположенном месте машины стали эвакуировать, а контролировали процесс сотрудники Росгвардии. Это вызвало шквал негодования в социальных сетях. Интернет-пользователи недовольны участившимися съемками и тем, что киношники работают в час пик, когда на улицах города и так пробки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о перечне улиц, где будут действовать ограничения в период проведения съемок.