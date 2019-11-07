Снимается кино: фильм «Вертинский» ограничит движение на улицах Петербурга

Киносъемки затруднят движение по некоторым из городских улиц. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Киносъемки затруднят движение по некоторым из городских улиц. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Съемки художественного фильма «Вертинский» с 10 по 17 ноября ограничат проезд по некоторым улицам Северной столицы.

Из-за съемочных работ кинокомпании «Глобус-фильм» на некоторых дорогах Петербурга проезд будет приостановлен, на других участках, наоборот, введут двустороннее движение.

Ограничения будут действовать частично, с приостановками не более чем на пятнадцать минут в течение часа, сообщают в пресс-службе Комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Автомобилистам стоит быть внимательнее: сложности будут и с парковкой личного транспорта, предупреждают в комитете.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала об изменениях в работе трамваев №9, 20 и 21.