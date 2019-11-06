В Петербурге изменят маршрут трамваи № 9, 20, 21

В Петербурге изменят маршрут трамваи № 9, 20, 21
Изменения в маршрутах будут действовать до 5:00 13 ноября. Фото: Baltphoto/ Виктория Ламзина

Движение трамваев по маршрутам будет изменено в связи с проведением дорожных работ в зоне трамвайных путей.

Как сообщает СПб ГУП «Горэлектротранс», движение по проспекту Энгельса от Енотаевской улицы до дома №73 будет закрыто с 01:30 8 ноября до 05:00 13 ноября. Трамвай №9 проследует от конечной остановки «Проспект Мечникова» по действующей трассе до станции метро «Озерки», а обратно по Выборгскому шоссе до проспекта Луначарского.

Маршрут №20 будет следовать по проспекту Культуры, Тихорецкому проспекту, Политехнической улице, 2-му Муринскому проспекту, проспекту Энгельса, Большому Сампсониевскому проспекту, 1-му Муринскому проспекту и Лесному проспекту до конечной остановки «Площадь Ленина»;

Трамвай №21 начнет движеие от остановки «Приморский проспект» по улице Савушкина, Торжковской улице, улице Сердобольской, Большому Сампсониевскому проспекту, проспекту Энгельса, Енотаевской ул. станции метро «Удельная».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что основной ремонт трамвайных путей на проспекте Энгельса подошел к концу.

ГУП «Горэлектротранс» изменение маршрута новости санкт-петербург трамвай
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Три пассажира пострадали в ДТП на Бухарестской
В Кремле отреагировали на опрос россиян о желании перемен в стране
Мигрант зарезал ножом женщину и попытался убить ее дочь в Ленобласти
В Петербурге трамваи №47 и 55 изменят маршрут с 9 по 22 ноября
В Петербурге изменят маршрут трамваи № 9, 20, 21
Лже-сотрудники «ЛенГаза» вымогают деньги с петербуржцев
Эксперты назвали регионы с самыми аварийными дорогами
В Петербурге скончался заслуженный артист России Александр Михайлов