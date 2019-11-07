На наружной стороне КАД закрыли тоннель из-за аварии

На наружной стороне КАД закрыли тоннель из-за аварии
По предварительным данным, никто не пострадал. Фото: https://vk.com/spb_today

Автомобилисты жалуются на пробки и ждут развязки инцидента.

Все случилось сегодня вечером, 7 ноября. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что в Кронштадте на наружной стороне КАД закрыли тоннель – судя по навигатору, причиной стала авария. На место уже прибыл эвакуатор, а автомобилистам ничего не остается как просто ждать.

«Основная проблема в этих тоннелях в том, что на подъеме у всех случается массовый затуп, и скорость падает сразу на 10-20 км, то ли педальку не нажать, то ли боятся и овощи собираются в ряд»,

— считает один из пользователей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ДТП на пересечении Обуховской Обороны и Ново-Александровской заблокировало движение трамваев. ДТП произошло прямо на трамвайных путях.

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На наружной стороне КАД закрыли тоннель из-за аварии
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