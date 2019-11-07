Петербуржец убил свою подругу, а затем обокрал её

22-летний житель Санкт-Петербурга признан виновным в совершении убийства, краже и мошенничестве.

Об инциденте gazeta.spb.ru сообщили в СУ СК РФ по Петербургу и области. Прошлой весной, 6 мая 2018 года, преступник и его знакомая находились вместе в квартире одного из домов по Коломяжскому проспекту в Приморском районе Северной столицы.

Между собеседниками завязалась ссора, в ходе которой молодой человек 1997 года рождения несколько раз ударил свою 20-летнюю подругу по голове и нанес не менее сотни ножевых ранений. После совершенного убийства, преступник украл смартфон жертвы, стоимостью 62 тысячи рублей, и банковскую карту, с которой также снял около 15 тысяч.

Однако на этом убийца не остановился. Путем обмана он получил от друга погибшей 110 тысяч рублей якобы на проведение операции. Жестокий преступник проведет 16 лет в колонии строгого режима.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что пьяный мужчина избил сотрудников супермаркета на проспекте Большевиков.