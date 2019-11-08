В Росгидромете назвали пять факторов, повышающих риск смерти

В Росгидромете назвали пять факторов, повышающих риск смерти
Загрязненный воздух в городах сильно влияет на риск смерти. Фото: pixabay

Специалисты Росгидромета выявили пять факторов, которые могут повысить риск смерти человека.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на исследование структурного подразделения Росгидромета, к таким факторам, приближающим смерть человека, можно отнести неправильное питание, табакокурение, повышенное кровяное давление и высокий уровень сахара в крови, а также загрязненный воздух на улице в месте проживания.

Все эти факторы могут негативно сказаться на средней продолжительности жизни, производительности труда, а также демографии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что выявлена связь употребления мяса с риском ранней смерти. Ученые порекомендовали употреблять в день не более 100 гр. мяса, добавить в рацион орехи, чечевицу и фасоль.

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