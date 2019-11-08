В Киришах был зафиксирован максимальный разовый уровень запыленности

В российских городах был проанализирован средний уровень запыленности. Эксперты зафиксировали максимальный разовый показатель запыленности в городе Кириши Ленобласти.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на исследование Росгидромета, помимо города в Ленобласти, один из самых высоких раховых показателей запыленности был обнаружен также в Томске. В обоих населенных пунктах норма была превышена в восемь раз.

При этом исследователи назвали самым пыльным городом Махачкалу, где уровень запыленности превышает норматив в четыре раза. Также высокие показатели были отмечены в Воронеже, Анадыре, Новочеркасске, Краснодаре, Пскове и Якутске.

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