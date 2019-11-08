Спасатели за полчаса потушили гараж на Лоцманской

Пожар начался ближе к ночи в четверг, 7 ноября, в гараже на улице Лоцманской в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по городу.

Экстренные службы получили сообщение о возгорании в 23:39. Возле дома 6 по улице Лоцманской загорелся гараж. Внутри цельнометаллического гаража вспыхнула обстановка на площади в 3 «квадрата».

Пожарным потребовалось приблизительно полчаса на ликвидацию возгорания — в 0:14 спасатели сообщили об устранении пожара. На месте работали десять огнеборцев с использованием двух спецмашин.

Информация о возможных пострадавших не поступала. Причины возгорания также остаются неизвестными.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в поселке Свердлова потушили пожар в 400 «квадратов».