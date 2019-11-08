«Мегафон» намерен продать все вышки сотовой связи

&#171;Мегафон&#187; намерен продать все вышки сотовой связи
Логотип мобильного оператора "Мегафон". Фото: Baltphoto/Антон Ваганов

Российская телекоммуникационная компания «Мегафон» ведет переговоры о продаже всех своих вышек сотовой связи, которых у нее имеется более чем 16,5 тысяч. Стоимость актива, по предварительной информации, составляет 85-95 млрд рублей.

Как сообщают «Известия», компания проводит переговоры о продаже сотовых вышек с компаниями — операторами башенной инфраструктуры, среди которых: «Русские башни», «Вертикаль», «Сервис-телеком», а также другие зарубежные компании.

На итоговую сумму сделки повлияет предложенная «Мегафону» арендная ставка за размещение станций на проданных вышках. Также у потенциального покупателя появится возможность разместить на вышках базовые станции других компаний сотовой связи.

Обсуждение продажи вышек сейчас находится на начальной стадии, их оформление может затянуться на срок от полугода.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что СПбГУ и «Мегафон» открыли студенческую 5G-лабораторию.

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«Мегафон» намерен продать все вышки сотовой связи
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